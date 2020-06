Apple hat sein App Store Connect Portal im Web überarbeit und diesem ein responsives Design verpasst. Damit lässt sich das Portal deutlich komfortabler von mobilen Endgeräten aufrufen.

Mit App Store Connect haben Entwickler die Möglichkeit, ihre Apps, die sie im App Store anbieten, zu verwalten.

Das App Store Connect Dashboard besitzt jetzt eine aktualisiert, responsive Benutzeroberfläche die deutlich ansprechender und sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad und Mac verfügbar ist. Darüberhinaus gibt es eine App Store Connect App für das iPhone. Die. Änderung betrifft allerdings „nur“ das Web-Portal, so dass Entwickler nicht mehr zwingend auf die App angewiesen sind.

New UI on the App Store Connect dashboard! #iOS pic.twitter.com/QBAJaLlynC

