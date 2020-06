Jahr für Jahr kündigt Apple im Juni das „Apple Sommer Camp“ an. Auch 2020 ist dies der Fall. Anders ist jedoch die Art und Weise, wie das diesjährige Sommer Camp durchgeführt wird. Kurum: Das Apple Sommer Camp findet online statt.

In diesem Jahr ist alles etwas anders. Die Worldwide Developers Conference findet online statt und auch am Apple Sommer Camp kann im Jahr 2020 nur online von zu Hause aus teilgenommen werden. Aus diesem Grund trägt das Apple Sommer Camp 2020 auch den Beinamen „at Home“.

Apple formuliert auf der zugehörigen Webseite wie folgt

Auch in diesem Sommer können Kinder zwischen 8 und 12 Jahren an kostenlosen Kursen teilnehmen – online von zu Hause aus. Mit unserem Kreativbuch lernen die Camper, wie sie ihre Ideen in Videos, Kunst & Design oder beim Programmieren umsetzen. In Onlinesessions beantworten wir dann ihre Fragen und geben ihnen Tipps für ihre Projekte. So wird das Apple Sommer Camp zu einem einzigartigen Erlebnis.