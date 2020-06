Apple arbeitet weiter daran, Schritt für Schritt seine weltweiten Apple Stores wiederzueröffnen. In den USA und Kanada werden in weiteren Regionen die Coronavirus-Beschränkungen gelockert, so dass mehr als 70 weitere Apple Stores ihre Wiedereröffnung feiern können.

Apple Stores in den USA und Kanada: 70 Wiedereröffnungen in dieser Woche

9to5Mac berichtet, dass Apple in dieser Woche mehr als 70 weitere Stores in den USA und Kanada wiedereröffnet. In einem internen Schreiben informierte Apple Stores Chefin Deirdre O’Brien darüber, dass Stores unter anderem in New York, New Jersey und Kalifornien in Kürze wieder Kunden begrüßen.

Unter anderem heißt es

Wir sind bestrebt, unsere Geschäfte auf sehr durchdachte Weise wiederzueröffnen, wobei die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden und Teams oberste Priorität haben, und freuen uns darauf, unsere Kunden bald wiederzusehen.

Bis auf weiteres wird Apple zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie das Überprüfen der Körpertemperatur, das Einhalten des Mindestabstands und das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. Das AppleKonzept zur Einhaltung des Mindestabstands sieht vor, dass sich nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern gleichzeitig im Store aufhält, sodass es für Laufkundschaft zu Wartezeiten beim Einlass kommen kann.

Mittlerweile sind zahlreiche Apples Stores wieder geöffnet (u.a. in Deutschland, den USA, Österreich, Schweiz, China und Australien). Seit Anfang dieser Woche begrüßen auch Stores in England und Nordirland wieder Kunden.