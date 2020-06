Vergangene Woche hatte Apple offiziell bestätigte, dass die eröffnende Keynote zur Worldwide Developers Conference am 22. Juni 2020 ab 19:00 Uhr stattfindet. Gleichzeitig hat Apple bekannt gegeben, dass das Special Event per Live-Stream übertragen wird. Der begleitende YouTube-Link ist nun aktiv.

Apple WWDC 2020 Live Stream: YouTube Link ist aktiv

Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden, bis Apple über iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 und Co. spricht. Apple schreibt

Die Keynote (22. Juni, 19:00 Uhr) wird direkt aus dem Apple Park über apple.com, die Apple Developer App, die Apple Developer Webseite, die Apple TV App und YouTube gestreamt und steht nach Ende der Übertragung auch auf Abruf zur Verfügung. Für Zuschauer in China wird die Keynote auch auf Tencent, iQIYI, Bilibili und Youku ausgestrahlt.

Nun hat Apple den zugehörigen YouTube-Link aktiviert. Dies ermöglicht Nutzern, eine Erinnerung auf YouTube zu setzen, um rechtzeitig über den Beginn der Keynote informiert zu werden.

In diesem Jahr ist es einfacher denn je die Keynote im Live-Stream zu verfolgen. Wir sind gespannt, welche Neuheiten Apple in der kommenden Woche präsentiert. Wir werden das Even parallel im Live-Ticker begleiten. Den Ablaufplan der WWDC findet ihr hier.