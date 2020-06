Apple engagiert sich schon lange für die Integration und Diversität. Das Unternehmen legt beispielsweise großen Wert darauf, dass seine Belegschaft vielfältig ist und die Lohngerechtigkeit gefördert wird. Für diesen Bereich war bisher Christie Smith zuständig, die seit 2017 bei Apple als Vice President of Diversity and Inclusion arbeitete. Nun hat die Managerin das Unternehmen verlassen.

Christie Smith verlässt Apple

Apple-CEO Tim Cook hatte gerade erst eine umfangreiche Initiative gegen Rassismus und für Gleichberechtigung angekündigt. Für das Projekt wäre auch Christie Smith mit zuständig gewesen. Hauptverantwortliche ist Lisa Jackson, Apples Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives.

Wie Bloomberg berichtet, hat Smith auf eigenen Entschluss das Unternehmen verlassen. Die aktuellen Ereignisse hatten offenbar keinen Einfluss auf ihre Entscheidung. Smiths Austritt war laut Apple bereits vor zwei Monaten geplant. Apple teilte zudem mit, dass Smith in Zukunft mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen will. Die Mitarbeiterin pendelte in den letzten Jahren zwischen ihrer Heimat Seattle und Cupertino. Wer Smith in Zukunft bei Apple ersetzen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Hier ein Auszug aus Apples Statement: