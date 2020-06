Am gestrigen Tage hat Apple die 350 Gewinner der Swift Student Challenge bekannt gegeben. Auch 20 deutsche Gewinner sind mit von der Partie. Unter anderem erhalten die Gewinner eine exklusive WWDC20-Jacke und ein Set von Pins.

Im Mai dieses Jahres hatte Apple seine „jüngeren“ Entwickler aufgefordert, eine interaktive Szene mit einem Swift Playground zu erstellen, die innerhalb von drei Minuten erlebt werden kann.

Mittlerweile hat der iPhone-Hersteller die Gewinner bekannt gegeben. Studenten sind ein integraler Bestandteil der Apple Entwicklergemeinschaft und in diesem Jahr werden 350 Studenten aus 41 verschiedenen Ländern als Gewinner der Swift Student Challenge an der WWDC teilnehmen, darunter auch mehr als 20 deutsche Nachwuchsentwickler.

Look what arrived at my house this morning! Thanks @apple! Emoji Plaid! This is awesome!#WWDC20 #SwiftStudentChallenge pic.twitter.com/KcSHFDpLvK

