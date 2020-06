Zoom gehört in den letzten Wochen und Monaten zu den Gewinnern und Verlierern gleichermaßen. Allerdings arbeiten die Entwickler intensiv daran, dass die kritische Stimmen verstummen. Nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung entgegen der ursprünglichen Bekanntmachung doch für alle Nutzer kommen wird.

Die Coronavirus-Pandemie hat dazu geführt, dass der Anbieter für Videokonferenzen – Zoom – einen wahren Kundenansturm erlebt hat. Gleichzeitig zog das Unternehmen jedoch auch massive Kritik auf sich. Grund hierfür waren unter anderem fehlende Sicherheitsfunktionen und die Tatsache, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nur zahlenden Kunden zur Verfügung gestellt werden sollte.

Nun meldet sich der Anbieter mit erfreulichen Nachrichten zu Wort. In einem Blogpost schreiben die Entwickler

Heute hat Zoom ein aktualisiertes E2EE-Design auf GitHub veröffentlicht. Wir freuen uns auch mitteilen zu können, dass wir einen Weg gefunden haben, der das legitime Recht aller Benutzer auf Privatsphäre und die Sicherheit der Benutzer auf unserer Plattform in Einklang bringt. Auf diese Weise können wir E2EE als erweiterte Zusatzfunktion für alle Benutzer auf der ganzen Welt anbieten – zahlende und nicht-zahlende Kunden – und gleichzeitig die Möglichkeit behalten, Missbrauch auf unserer Plattform zu verhindern und zu bekämpfen.

Um dies zu ermöglichen, nehmen Free / Basic-NUtzer, die Zugriff auf E2EE suchen, an einem einmaligen Prozess teil, bei dem der Benutzer zusätzliche Informationen anfordert, z. B. die Überprüfung einer Telefonnummer per SMS. Viele führende Unternehmen führen ähnliche Schritte bei der Kontoerstellung durch, um die Massenerstellung missbräuchlicher Konten zu reduzieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Implementierung einer risikobasierten Authentifizierung in Kombination mit unserem aktuellen Tool-Mix – einschließlich unserer Funktion „Benutzer melden“ – weiterhin Missbrauch verhindern und bekämpfen können.