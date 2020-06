Die PowerExpand Direct 7-in-2 und PowerExpand Direct 6-in-1 USB-C Hubs haben wir euch in den letzten Wochen bereits vorgestellt, nun bringt Anker mit dem PowerExpand 8-in-1 USB-C Adapter mit 100W Power Delivery einen weiten USB-C auf den Markt.

Anker präsentiert PowerExpand 8-in-1 USB-C Adapter mit 100W Power Delivery

USB-C ist zwar schon relativ weit verbreitet, nichtsdestotrotz stoßen wir in verschiedenen Situationen regelmäßig an unsere Grenzen und benötigen einen USB-C Hub, um zum Beispiel einen Beamer anzuschließen oder ein Speicherkartenlesegerät zu erhalten.

Mit dem PowerExpand 8-in-1 USB-C Adapter bietet euch Anker eine „Eierlegende Wollmilchsau“ an, die nahezu alle Ansprüche erfüllt. Anker PowerExpand 8-in-1 ist mit einem USB-C Port, 2 USB-A Datenports, 2 HDMI Ports, einem Ethernet-Eingang sowie einem microSD/SD Speicherkartensteckplatz ausgerüstet. Den USB-C Adapter könnt ihr nicht nur mit den aktuellen MacBook Air und MacBook Pro einsetzen, sondern auch mit den Notebooks anderer Hersteller. Am am iPad Pro (USB-C) könnt ihr PowerExpand einsetzen.

Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C Adapter kostet 45,99 Euro und ist sofort verfügbar.