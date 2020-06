Apple Music bietet einige „Mix“-Wiedergabelisten an, die wöchentlich mit neuen Songs aktualisiert werden und speziell den Musik-Geschmack der Hörer treffen sollen. Wie 9to5Mac berichtet, hat Apple die Artworks der Wiedergabelisten neu gestaltet.

Wiedergabelisten erhalten neue Grafiken

Kurz vor der WWDC 2020 legt Apple schon mal an seiner Software Hand an und optimiert die Darstellung der Wiedergabelisten in der Music App. Viel verändert hat sich der Look zwar nicht, aber jetzt werden die Wiedergabelisten mit helleren und farbenfrohen Artworks präsentiert, statt mit dem zuvor verwendeten weichen Farbverlauf.

Bisher macht sich die Änderung noch nicht bei allen Nutzern bemerkbar. Wie die Kollegen von 9to5Mac anmerken, wurden in den USA (bis auf den „Friend Mix“) alle Wiedergabelisten mit dem neuen Design aktualisiert, einschließlich des „Chill Mix“, des „New Music Mix“ und des kürzlich veröffentlichten „Get Up! Mix“.

Da am kommenden Montag die WWDC 2020 stattfindet, stehen mit der aktuellen Anpassung die Chancen gut, dass Apple noch weitere Änderungen an der Music App vornimmt. Ansonsten erwartet uns auf der diesjährigen WWDC allerhand Neuerungen. Was Apple zeigen wird, ist offiziell zwar noch nicht bekannt, in der Gerüchteküche wird jedoch schon heiß diskutiert: Neben der obligatorischen Vorstellung der neuen Betriebssysteme, stehen vor allem neue iMacs, die ein runderneuertes Design erhalten sollen, hoch im Kurs.

Die Keynote wird direkt aus dem Apple Park über apple.com, die Apple Developer App, die Apple Developer Webseite, die Apple TV App sowie YouTube gestreamt und steht nach Ende der Übertragung auch auf Abruf zur Verfügung. Wir werden das Event parallel im Live-Ticker begleiten.