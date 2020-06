Vor einer Woche kam das Gerücht auf, dass Apple in Kürze in seinen Retail Stores in den USA und Kanada ein neues Mac-Eintauschprogramm starten wird. Der offizielle Startschuss ist nun gefallen.

Apple startet Mac-Inzahlungnahme in seinen Stores in den USA und Kanada. Online konnte man über die Apple Webseite bereits seit längerem seinen Mac Anzahlung geben, dies ist nun auch über die Apple Stores möglich. Damit folgt der Mac auf das iPhone, iPad und die Apple Watch. Diese Produkte konnte schon seit einiger Zeit auch im Apple Store „eingetauscht“ werden.

Wie Mark Gurman berichtet, hat Apple nun die Formulierungen für den Mac-Ankauf angepasst. Ab sofort heißt es im Bezug auf den Mac

Das neue Eintauschprogramm ermöglicht es Anwendern, ihren Mac direkt in einem Apple Store Innzahlung zu geben. Die Gutschrift kann direkt mit dem Kauf eines neuen Macs verrechnet werden. Alternativ erhält der Anwender eine Geschenkkarte über den Betrag X.

For those interested, looks like this is now official. Macs no longer listed as online only. https://t.co/uHr8VKG9as pic.twitter.com/VAOFadrXJ0

— Mark Gurman (@markgurman) June 17, 2020