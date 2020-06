Im Herbst dieses Jahres wird Apple seine ersten 5G-iPhones vorstellen und auf den Markt bringen. Zumindest rechnen wir fest damit. Bisher gingen wir jedoch davon aus, dass Apple den Qualcomm Snapdragon X55 5G-Chip verbaut. Nun wird der X60-Chip ins Spiel gebracht.

Digitimes (via Macrumors) behauptet, dass Apples Fertigungspartner TSMC noch in diesem Monat mit der Produktion des Apple A14-Chips sowie des Snapdragon X60 5G-Chips beginnen wird. Diese sollen in iPhones landen, die noch im Laufe dieses Jahres präsentiert werden. Dies ist das erste Gerücht, welches vom X60 und nicht vom X55 spricht.

TSMC to start chip production for next-gen iPhones in June. TSMC will start manufacturing Apple’s custom-designed A14 SoCs and Qualcomm’s X60 5G modem chips, with both set to power the upcoming iPhones slated for launch later in 2020, using 5nm process technology in June, according to industry sources.