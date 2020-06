Bereits im Mai nahm Apple in seinem Online-Store die Mesh-WiFi-Produkte eero und eero Pro auf. Ab sofort können die eero-Geräte auch in Apples Einzelhandelsgeschäften gekauft werden.

eero & eero Pro jetzt auch im Apple Store erhältlich

Wie in einem Blog-Beitrag des Herstellers beschrieben, werden eero-Produkte in Apple Stores in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien angeboten.

Mit der Freigabe des HomeKit-Updates Ende Februar war eero der erste Hersteller, der ein HomeKit-Update für einen Router zur Verfügung gestellt hat. Das Update lohnt sich durchaus. Mit der Einrichtung als HomeKit-kompatiblem Router können HomeKit-Geräte noch besser geschützt werden. So könnt ihr mit dem eero-Router unter anderem festlegen, mit welchen Diensten HomeKit-Geräte im heimischen WLAN und im Internet kommunizieren dürfen. Zudem lässt sich mithilfe der TrueMesh-Technologie das eero-Netzwerk kontinuierlich optimieren, unter Berücksichtigung von den Gegebenheiten des Zuhauses, der verwendeten Geräte und deren Nutzung.

Nachdem Apple das Produktportfolio von eero bereits im Mai in seinem Online-Store aufgenommen hatte, stellt die Verfügbarkeit in Apples lokalen Stores ein wichtiger Schritt auf dem Weg, eero-Produkte noch mehr Kunden anbieten zu können.