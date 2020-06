Lange Zeit hatte sich Apple dem Thema Podcasts nur stiefmütterlich gewidmet. Seit eins, zwei Jahren hat man jedoch das Gefühl, dass man in Cupertino wieder verstärkt in Podcasts investiert. Mit iOS 14 soll es eine überarbeitete Podcasts-App geben.

iOS 14 erhält überarbeitete Podcasts-App: „Für Dich“, Bonus-Inhalte und mehr

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die iOS 14 zu, zumindest der ersten Beta. In der kommenden Woche lädt Apple am 22. Juni zur Keynote und wird vermutlich am selben Abend die iOS 14 Beta 1 für Entwickler als Download bereit stellen.

Den Kollegen von 9to5Mac ist zu Ohren gekommen, dass Apple an einem großen Update für die Podcasts-App arbeitet. Diese soll unter anderem personalisierte Empfehlungen enthalten, genau wie es zum Beispiel bei Apple Music der Fall ist.

Solltet ihr Apple Music nutzen, so kennt ihr sicherlich die Rubrik „Für Dich“. Diese empfiehlt euch neue Songs, Künstler, Alben anhand eurer Hörgewohnheiten. Eine solche Funktion soll auch die Podcasts-App erhalten.

Das bedeutet, dass die Podcasts-App eure persönlichen Vorlieben kennenlernt, um neue Podcasts vorzuschlagen, die auf der Plattform verfügbar sind. Zudem soll man Freunden folgen und sehen können, welche Podcasts diese hören.

Eine weitere neue Funktion, die voraussichtlich in der Podcasts-App mit iOS 14 enthalten sein wird, ist die Option für Podcast-Ersteller, dem Publikum Bonusinhalte anzubieten, ähnlich wie beim Kauf eines Films in der Apple TV-App. Diese Bonusinhalte werden im selben Feed wie der Podcast angezeigt, jedoch getrennt von regulären Episoden.