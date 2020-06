Die Gerüchteküche ist derzeit gut gefüllt mit vermeintlichen Leaks bezüglich des neuen iPhone 12 Lineup. Nun meldet sich Leaker EverythingApplePro zu Wort und zweifelt die Umsetzung einiger Leaks an. So glaubt er unter anderem nicht daran, dass Apple die Notch signifikant verkleinern wird.

Der Schöpfer des YouTube-Kanals EverythingApplePro verursachte heute eine hitzige Diskussion auf Twitter, indem er behauptete, ein CAD-Bild des „iPhone 12“ lasse vermuten, dass einige Gerüchte bezüglich Apples neuen Flaggschiff-Smartphones nicht zutreffen werden.

Das durchgesickerte CAD-Bild zeigt eine vom aktuellen iPhone-Modell unveränderte Größe der Notch und auch das bereits vom iPhone 11 Pro bekannte Triple-Kamera-Layout. Frühere Gerüchte haben angedeutet, dass Apples 2020er iPhones zusätzlich zu den drei bestehenden Objektiven eine kleinere Notch und einen hinteren LiDAR-3D-Scanner haben werden. Der Leaker geht nun davon aus, dass nur das größere 6,7 Zoll „iPhone 12 Pro Max“ einen LiDAR-Scanner erhalten wird. Bezüglich der Notch glaubt er nicht an einer signifikanten Verkleinerung.

iPhone 12 design will likely not be what we thought. Recent iPhone 12 CADs paint a completely different picture. Did Apple pull a fast one on the leak community? pic.twitter.com/bPYoij4V41

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020