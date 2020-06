Algoriddim, die Entwickler hinter den beliebten djay-Apps für iPhone, iPad, Mac und Co, haben ihrer djay-App für iOS ein großes Update verpasst. Diese hört ab sofort auf den Namen djay Pro AI.

djay Pro AI ist da

Ab sofort können Anwender djay Pro AI aus dem App Store herunterladen. Das Highlight des Updates besteht ohne wenn und aber im „Neutral Mix“. Algoriddims bahnbrechende KI-Technologie ist damit in der Lade Gesangs- und Instrumentalspuren in Echtzeit aus Songs zu separieren. Dies bietet DJs völlig neue Möglichkeit bei ihren Mixes, so die Entwickler.

Neural Mix

Separiere Gesangs-, Schlagzeug- und Instrumentalspuren

Remixe Beats, Basslinien, Melodien oder den Gesang zweier Songs

Swap-, Solo- and Mute-Funktionen

Wechsle zwischen Instrumental and Acappalla eines Songs

AI Multi-Track Waveforms

Grundsätzlich steht djay Pro AI kostenlos im Apple App Store bereit. Um Neural Mix nutzen zu können bedarf es jedoch eines Abos (Monatlich €4.99 & jährlich €39.99). Für das beste Erlebnis empfehlen die Entwickler ein iOS-Gerät mit einem A12 Bionic Chip (oder neuer).