Die Hinweise verdichten sich, dass Apple an den sogenannten AirTags arbeitet. Der Smart-Finder zum Auffinden von Geräten könnte bereits in der kommenden Woche im Rahmen der WWDC-Keynote präsentiert werden. Im Vorfeld zeigt sich der Systemsound.

Twitter Nutzer Soybeys hat Zugriff auf eine interne iOS 14 Version und hat den Systemsound der AirTags aus der Vorabversion des iPhone-Betriebssystems extrahiert.

Viele Details lassen sich dem eingebundenen Video nicht entnehmen. Vorausgesetzt das Video ist echt, zeigt dies zunächst einmal, dass Apple weiterhin an den AirTags arbeitet. Die Dateinamen implizieren, dass die Sound in verschiedenen Situationen abgespielt werden.

Before I go um, I remember I promised you all something about AirTag’s sounds? Listen with volume here. Thank you everyone for being amazing. I will probably have some more posts hopefully later today. pic.twitter.com/LwbvlxqfSL

— Soybeys (@Soybeys) June 18, 2020