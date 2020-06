Disney+ lässt und regelmäßig wissen, welche Inhalte neu auf dem Video-Streaming-Dienst erscheinen. Nun stehen die Neuankömmlinge für Juli 2020 fest. Hier könnt ihr Disney+ kostenlos testen.

Neu im Juli 2020 auf Disney+

Disney+ ist der Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr, neben den Disney+ Originals.

Das Erfolgsmusical „Hamilton“ vom Broadway direkt zu Disney+: Ab dem 3. Juli verfügbar

Die Verfilmung der Broadway-Sensation „Hamilton“ vereint das Beste aus Live-Show, Spielfilm und Streaming in einem mitreißenden Mix aus Hip-Hop, Jazz, R&B und Musical. Das Musical erzählt vom Leben des amerikanischen Gründervaters Alexander Hamilton und gilt wegen seiner modernen Darstellung der amerikanischen Geschichte als revolutionärer Moment im Theater.

„Die Eiskönigin 2“: Ab 10. Juli auf Disney+

„Die Eiskönigin 2“, der weltweit erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten, wird in Deutschland ab Freitag, dem 10. Juli 2020 auf Disney+ verfügbar sein. Begleiten Sie Elsa gemeinsam mit Anna, Kristoff, Olaf und Sven auf eine zauberhafte und inspirierende Reise dorthin, wo noch niemand war, um die Quelle ihrer magischen Kräfte aufzuspüren und um Arendelle zu retten. „Die Eiskönigin 2“ von den Walt Disney Animation Studios und dem Oscar®-prämierten Team rund um Regie-Erfolgsduo Jennifer Lee und Chris Buck, Produzent Peter Del Vecho und den Songwritern Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez verspricht ein warmherziges, witziges und vor allem spannendes Animationsmeisterwerk.

„Agents of S.H.I.E.L.D.“ – Staffel 4 und Staffel 5: Ab 10. Juli auf Disney+

In der vierten Staffel von Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. prallen die Wissenschaft und das Übernatürliche mit ungeahnten Folgen aufeinander. Inmitten wechselnder Loyalitäten und wachsender Feindseligkeiten gegenüber den Inhumans folgt Daisy Johnson als Quake ihrer eigenen Agenda. Doch als der furchterregende Ghost Rider eine Spur verbrannter Körper hinter sich lässt, kehrt sie zurück.

„Der Nussknacker und die vier Reiche“: Ab 24. Juli auf Disney+

„Der Nussknacker und die vier Reiche“ entführt uns in eine zauberhafte Welt, inspiriert von E.T.A. Hoffmanns klassischer Erzählung und Tschaikowskis berühmten Ballett. Regisseur Lasse Hallström (CHOCOLAT), der in seinen Filmen meisterlich Gefühl und Humor vereint, inszeniert eine abenteuerliche Reise ins Reich der Fantasie. Auch vor der Kamera glänzt ein namhaftes Darsteller-Ensemble: Mackenzie Foy (bekannt aus der TWILIGHT Saga) in der Hauptrolle als Clara, Keira Knightley (PIRATES OF THE CARIBBEAN-Filme) als Zuckerfee, Matthew Macfadyen (STOLZ & VORURTEIL) als Herr Stahlbaum sowie die Oscar®-Preisträger Helen Mirren (DIE QUEEN) als Mutter Gigoen und Morgan Freeman (MILLION DOLLAR BABY) als Pate Droßelmeier.







Neue Katalog-Titel

3. Juli

DuckTales (2018, Staffel 2)

Rettung auf Eisstraßen (Staffel 1-3)

Schlimmer geht’s immer mit Milo Murphy (Staffel 2)

Tier Notaufnahme (Staffel 1 & 2)

17. Juli

Enthüllt: Geheimnisse der Meere (Staffel 2)

Marvel Rising: Operation Shuri

Wildes Chile (Staffel 1)

24. Juli

Wild Japan: Snow Monkeys

31. Juli

Auf Yetis Spuren

Die verschwundene Zivilisation

Get a Horse! (Kurzfilm)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer (Staffel 1)

Im Flug erobert (Kurzfilm)

John Henry (Kurzfilm)

King Fishers (Staffel 1)

Liebe geht durch den Magen (Kurzfilm)

Lorenzo (Kurzfilm)

Rapunzel – verföhnt, verlobt, verheiratet (Kurzfilm)

The Ballad of Nessie (Kurzfilm)

Tick Tock Tale (Kurzfilm)

Wettstreit der Raubkatzen

Disney+ Originals

Freitag, 3. Juli

Disneys Familiensonntag – Episode 35: „Peter-Pan-Schattenspiel”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 8: „Hunde-Filmstars & Jagdhunde”

Ein Tag bei Disney – Episode 31: „Zama Magudulela: Der König der Löwen, Madrid, Spanien”

Marvel’s Hero Project – Episode 16: „Tierfreundin Genesis”

Pixar in Real Life – Episode 9: „Oben: Luftiger Ballonstand”

Freitag, 10. Juli

Disneys Familiensonntag – Episode 36: „Lilo-&-Stitch-Familienbaum”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 9: „Lawinenrettungshunde & Beagle Brigade”

Ein Tag bei Disney – Episode 32: „Marc Smith: Story-Zeichner”

Marvel’s Hero Project – Episode 17: „Der lichtbringende Salvador”

Freitag, 17. Juli

STAFFEL-FINALE -> Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 10: „Hawaiianische Naturschutzhunde“

Disneys Familiensonntag – Episode 37: „Vaiana Fotohalter”

Ein Tag bei Disney – Episode 33: „Mike Davie: Hauptprojektleiter ‚Imagineering‘”

Marvel’s Hero Project – Episode 18: „Die genial Gitanjali”

Freitag, 24. Juli

Disneys Familiensonntag – Episode 38: „Dschungelbuch-Fingerpuppen”

Ein Tag bei Disney – Episode 34: „Chris Cristi: Helikopter-Reporter”

Marvel’s Hero Project – Episode 19: „ Der erstaunliche Austin”

Rogue Trip – Urlaub neben der Spur (alle Episoden)

Freitag, 31. Juli