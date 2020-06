In Kürze findet die erste Apple Keynote des Jahres 2020 statt. Genau genommen, lädt Apple am Montag (22. Juni 2020, ab 19:00 Uhr) zum Special Event. Anwender können die Keynote im Live Stream verfolgen. Allerdings werdet ihr unter tvOS nicht mehr in der Apple Events-App fündig. Der Stream findet sich in der TV-App wieder.

Apple Events-App nun Bestandteil der TV-App

In den letzten Jahren hat Apple seine Keynotes regelmäßig im Livestream übertragen. Auf Apple TV nutzte der Hersteller bis dato die sogenannte Events-App. Diese wird nun jedoch eingestellt. Anwender, die unter tvOS die Events-App aufrufen, erhalten den Hinweis, dass diese nun Bestandteil der Apple TV-App ist. Um den Live-Stream der WWDC Keynote auf AppleTV zu verfolgen, müsst ihr somit die TV-App nutzen. Dort warten auch Special Events aus der Vergangenheit auf euch.

Die TV-App unter tvOS ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, die Keynote per Livestream zu verfolgen.

Apple schreibt

Die Keynote (22. Juni, 19:00 Uhr) wird direkt aus dem Apple Park über apple.com, die Apple Developer App, die Apple Developer Webseite, die Apple TV App und YouTube gestreamt und steht nach Ende der Übertragung auch auf Abruf zur Verfügung. Für Zuschauer in China wird die Keynote auch auf Tencent, iQIYI, Bilibili und Youku ausgestrahlt.

Darüberhinaus werde wir das Event per Live-Ticker begleiten.