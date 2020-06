Erst kürzlich hatten wir euch auf den Start von „Dads“ auf Apple TV+ aufmerksam gemacht. Einen kleinen Nachtrag zu Apples Videos-Streaming-Dienst haben wir noch für euch. „The Banker“ und „Briefe an…“ stehen vorübergehend für alle Nutzer kostenlos zur Ansicht bereit.

Apple hat sich dazu entschieden, „The Banker“ und „Briefe an…“ (englischer Originaltitel „Dear…“) bis 30. Juni kostenlos zum Streaming in der Apple TV App zur Verfügung zu stellen.

„The Banker“ wird von Apple wie folgt beschrieben

Vergiss das System. Mach deine eigenen Regeln. The Banker kommt bald, ein Apple Original Film. Nach einer wahren Begebenheit erzählt „The Banker“ von den beiden Geschäftsmännern Bernard Garrett (Anthony Mackie) und Joe Morris (Samuel L. Jackson) und deren revolutionärer Idee. Mit einem mutigen und riskanten Plan treten sie gegen das rassistische Establishment der 1960er Jahre in den USA an, um Afroamerikanern zu helfen, ihren amerikanischen Traum zu verwirklichen. Zusammen mit Garretts Frau Eunice (Nia Long) bringen sie dem weißen Arbeiter Matt Steiner (Nicholas Hoult) bei, den reichen und privilegierten Repräsentanten ihres aufstrebenden Immobilien- und Finanzimperiums zu spielen. Garrett und Morris schlüpfen währenddessen in die Rollen des Hausmeisters und des Chauffeurs. Irgendwann zieht ihr Erfolg die Aufmerksamkeit der Bundesbehörden auf sich, und das bedroht alles, was die vier aufgebaut haben.