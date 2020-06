Das Pixelmator Team war in den letzten Wochen fleißig und hat Updates für seine Foto-Apps verteilt. Zum Wochenende ist Pixelmator Photo an der Reihe. Die iOS-App kann ab sofort in Version 1.3 aus dem App Store geladen werden.

Pixelmator Photo 1.3 ist da

Pixelmator Photo ist ein Bildbearbeitungsprogramm, mit einer Vielzahl an Werkzeugen. Ab sofort steht Version 1.3 zum Download bereit. In den Release-Notes heißt es

Pixelmator Photo 1.3 bietet praktische neue Kontextmenüs rund um die Anwendung, die Möglichkeit, eine Akzentfarbe für Schaltflächen auszuwählen, eine neu gestaltete Verwaltung von Einstellungsvoreinstellungen, eine erheblich verbesserte Stapelbearbeitung und vieles mehr!