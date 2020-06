Niemand zweifelt ernsthaft daran, dass Apple die morgige Keynote nutzen wird, um den Umstieg von Intel zu eigenen ARM-Prozessoren für seine Mac-Familie ankündigen wird. Kurz vor dem Special Event meldet sich der renommierte Analyst Ming Chi Kuo zu Wort und schlägt in die selbe Kerne wie Bloomberg.

Apple wird morgen ARM-Chips für den Mac ankündigen. Lediglich der exakte Zeitplan ist noch unbekannt. Da bringt allerdings Analyst Ming Chi Kuo ein wenig Licht ins Dunkel. Demnach werden ein 13,3 Zoll MacBook Pro sowie ein 24 Zoll iMac die ersten Macs sein, die einen von Apple entwickelten ARM-Chip erhalten. Ende 2020 bzw. Anfang 2021 soll es losgehen.

(1) ARM13.3-inchMacBookPro:

The new model’s form factor design will be similar to that of the existing Intel 13.3-inch ‌MacBook Pro‌. Apple will discontinue the Intel 13.3-inch ‌MacBook Pro‌ production after launching the ARM 13.3-inch ‌MacBook Pro‌.

(2) ARMiMac:

‌ARM‌ ‌iMac‌ will be equipped with the all-new form factor design and a 24- inch display. Apple will launch the refresh of existing Intel ‌iMac‌ in 3Q20 before launching the ‌ARM‌ ‌iMac‌.