tizi Tankstelle Mini ist da. Damit erweitert Equinux seine Tizi-Familie um ein flaches und ultrakompaktes Netzteil. Dieses ist vorübergehend zum Einführungspreis von nur 14,99 Euro erhältlich.

tizi Tankstelle Mini

Bei tizi Tankstelle Mini handelt es sich um ein „superkleines, ultrakompaktes und flaches“ USB Netzteil, welches in keiner Reisetasche fehlen darf. Aber auch in den heimischen vier Wänden findet sich sicherlich ein Einsatzgebiet. Aufgrund der Bauform des Ladegerätes und der Steckrichtung nach unten kann dieses problemlos hinter Kommoden, dem Sofa, Bett etc. Verwendet werden.

tizi Tankstelle Mini bietet einen USB-Port (1A) zum Aufladen von allen USB-Geräten. Die Geräte werden automatisch erkannt (kompatibel mit allen Apple iPhone, iPad, iPod touch, Samsung Galaxy und anderen Android Smartphones und Tablets). tizi Tankstelle Mini kostet 14,99 Euro und kann sofort verschickt werden.