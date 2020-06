Wir starten in eine neue Woche und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Bevor wir uns jedoch den „technischen Dingen“ widmen, ein kurzer Hinweis auf den großen „Fashion-Sale“, den Amazon heute gestartet hat. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Neue EZVIZ C6N Überwachungskamera WLAN IP Kamera 1080p innen mit Smart IR Nachtsicht Technik, WiFi&... 1080P FHD & 360 GRAD ABDECKUNG: Mit einem Weitwinkel-Objektiv und einem bidirektionalen...

INTELLIGENTE NACHTSICHT TECHNIK: Dank der neuen Smart IR Technik passt sich die Intensität der...

Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung Unser meistverkaufter Fire TV Stick, jetzt mit Alexa-Sprachfernbedienung (2. Generation)....

Starten und steuern Sie Inhalte mit Alexa-Sprachfernbedienung. Schauen Sie Ihre Lieblingsprogramme...

Angebot Echo Plus (2. Gen.), mit Premiumklang und integriertem Smart Home-Hub, Hellgrau Stoff Echo Plus hat einen integrierten Zigbee-Hub, mit dem kompatible Smart Home-Geräte ganz einfach...

Neue hochwertige Lautsprecher mit Dolby-Verarbeitung erfüllen den Raum mit purem 360-Grad-Klang mit...

Angebot Apple Lightning auf USB Kabel (1 m) Dieses USB 2.0 Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector zum Synchronisieren...

Oder du verbindest es zum Aufladen über eine Steckdose mit dem Apple USB Power Adapter (Netzteil).

Angebot Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen Erlaubt die direkte Bedienung von Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter.

Schnelle Montage durch einfaches Aufklicken auf den Aktor für Markenschalter.

Angebot Apple Remote Fernbedienung Wenn du deinen iPod an die Stereoanlage, an Aktivlautsprecher oder den Fernseher anschließt, kannst...

Apple Remote Fernbedienung

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.