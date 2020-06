Apple hat soeben nicht nur iOS 14, iPadOS 14, macOS 11.0 Big Sur und watchOS 7 angekündigt, sondern auch einen Ausblick auf tvOS 14 gegeben. Dabei ging der Hersteller auf verschieden neue Funktionen ein.

tvOS 14 bietet verschiedene Neuerungen. So führt Apple unter anderem einen neuen Bild-in-Bild Modus ein, so dass ihr beispielsweise die Nachrichten gucken und gleichzeitig ein Workout erledigen könnt. Klingelt es an der Tür, so kann das Kamerabild über das aktuelle Apple TV Bild gelegt werden. Apple TV bietet den Anschluss neuer Controller, die Fotos-App kann jetzt per AirPlay in 4K streamen und Multi-User-Support wird für Spiele auf Apple TV eingeführt.