Apple hat im Rahmen der WWDC 2020 Keynote bekannt gegeben, dass BMW als erster Automobilhersteller seinen Kunden die Möglichkeit bietet, das iPhone als vollwertigen digitalen Autoschlüssel zu nutzen.

Apple kündigt CarKey an

Mit CarKey wird das iPhone zum Autoschlüssel. Dabei ist der Hersteller aus Cupertino mit BMW eine Kooperation eingegangen. BMW hat bereits als erstes Unternehmen der Branche den iPod umfassend in seine Fahrzeuge integriert, Apple CarPlay komplett kabellos angeboten und kündigt nun als erster Hersteller die Unterstützung für den BMW Digital Key an, der sicher in Apple Wallet auf dem iPhone abgelegt werden kann.

BMW schreibt

Mit dem neuen BMW Digital Key für das iPhone können Kunden ihren BMW durch einfaches Halten des iPhones an den Türgriff entriegeln und verriegeln und den Motor starten, indem sie das iPhone im Smartphone-Fach ablegen und den Startknopf drücken. Der Digital Key kann via BMW Smartphone App eingerichtet werden. Der Fahrzeugbesitzer kann die Zugriffsrechte zudem mit bis zu fünf Freunden teilen, einschließlich einer Möglichkeit zur Konfiguration für Fahranfänger, die unter anderem Höchstgeschwindigkeit und Motorleistung sowie die maximale Lautstärke des Radios begrenzen.

Die weitere Funktionen des neuen neuen Digital Keys sind

Speicherung im Secure Element des iPhones und Zugriff über Apple Wallet

Batterie-Notmodus, in dem der Digital Key auch bei ausgeschaltetem iPhone noch bis zu fünf Stunden funktionsfähig ist

Die Möglichkeit, den Schlüssel per iMessage mit Freunden zu teilen

Apple Watch Kompatibilität

Um die Neuerungen zu implementieren haben Apple und BMW sehr eng mit dem Car Connectivity Consortium (CCC) zusammen gearbeitet, um die Einrichtung weltweiter Standards voranzutreiben. Die Digital Key Spezifikation 2.0 für NFC wurde im Mai 2020 veröffentlicht, während die nächste Generation des Digital Key mit Ultrabreitbandtechnologie (UWB) bereits entwickelt wird.

Kompatibilät?

BMW freut sich, die Verfügbarkeit von Digital Key für iPhone in 45 Ländern für eine breite Palette von Modellen anzukündigen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M und Z4, sofern nach dem 1. Juli 2020 hergestellt. Kompatible iPhone-Modelle sind das iPhone XR, das iPhone XS und neuere Modelle sowie die Apple Watch ab Serie 5.