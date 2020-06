Anker eufy HomeVac S11 Go und Anker eufy HomeVac S11 Infinity sind da. Ein paar Monate ist es mittlerweile her, dass Anker den eufy HomeVac S11 Go und eufy HomeVac S11 Infinity vorgetsellt hat. Ab sofort sind die kabellosen Staubsauger bei uns in Deutschland erhältlich.

eufy HomeVac S11 Go & S11 Infinity

Anker hat sein Produktportfolio erweitert und präsentiert mit dem eufy HomeVac S11 Go und eufy HomeVac S11 Infinity zwei kabellose Staubsauger. Genau genommen handelt es sich um ein Staubsaugermodell mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Vorbild ist hier sicherlich Dyson.

Beide S11 Staubsauger verfügen über Funktionen

Kabelloses und federleichtes Design

Max. 120AW / 20K Pa Saugkraft mit dem Bürstenlosen Gleichstrommotor

Dual-Vortex Zyklonsystem & Hochleistungsfilter

Abnehmbare und austauschbare Batterie

Bis zu 40 Minuten Laufzeit mit einer einzigen Batterie

LED-Beleuchtung & 180° drehbarer Bürstenkopf

Große Auswahl an Zubehör für alle Reinigungszwecke im Lieferumfang

Bei dem S11 Go handelt es sich um das Standardmodell mit einem Akku. Der S11 Infinity bietet zwei Akkus sowie zusätzlich eine weichen weiche Bürstenwalze.

Wir hatten bereits die Möglichkeit, den Anker eufy HomeVac S11 Infinity auszuprobieren. Unser kurzes und schmerzloses Fazit lautet: Top-Preis-Leistungsverhältnis. Bei der Saugleistung und bei der Verarbeitung kommt das Gerät zwar nicht gegen den Dyson V11 an, dafür punktet es jedoch beim Preis. Wer auf der Suche nach einem kabellosen Staubsauger ist, sollte dem Anker eufy HomeVac S11 Infinity in jedem Fall eine Chance geben.

20 Prozent Einführungsrabatt

eufy HomeVac 11 Go kostet normalerweise 239,99 Euro. Ab sofort und nur bis zum 28.06.2020 23:59 Uhr bietet euch Anker mit dem passenden Gutscheincode 20 Prozent Einführungsrabatt an. Auch den eufy HomeVac 11 Infinity könnt ihr so derzeit günstiger kaufen.

eufy by Anker, HomeVac S11 Go, kabelloser Stabstaubsauger, federleicht & kompakt, 120AW Saugkraft,... MÜHELOSE REINHEIT: Das kabellose, federleichte Design des Stabstaubsaugers macht das Reinigen von...

DEEP CLEAN: Im Max-Modus sorgt HomeVac 8 Minuten lang mit erstaunlicher 120AW Saugkraft für...

Gutschein S11 Go: EUFYS11GO

eufy by Anker, HomeVac S11 Infinity, kabelloser Stabstaubsauger, federleicht & kompakt, 120AW... MÜHELOSE REINHEIT: Das kabellose, federleichte Design des Stabstaubsaugers macht das Reinigen von...

SWAP AND GO: Dank dem zusätzlichen Akku hat HomeVac S11 Infinity ab jetzt doppelte Reinigungskraft!...

Gutschein S11 Infinity: EUFYS11IN