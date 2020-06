Auch wenn heute Abend im Rahmen der WWDC Keynote zunächst Software im Fokus steht, laufen hinten den Kulissen die Vorbereitungen für das iPhone 12 auf Hochtouren. Nun tauchen weitere Dummys auf, die uns einen guten Einblick vermitteln, auf welches Design Apple beim iPhone 12 und iPhone 12 Pro setzen wird.

Leaker Sonny Dickson hat Fotos veröffentlicht, die iPhone 12 (Pro) Dummys zeigen und uns einen guten Einblick vermitteln, wie die kommenden iPhone-Flaggschiffe aussehen werden. Die zu sehende Displayaussparung sowie das Kamerasystem sollte man dabei nicht überbewerten.

Seit längerem wird kolportiert, dass Apple das iPhone 12 (Pro) Design beim iPad Pro (bzw. iPhone 4, iPhone 5) anlehnt und auf ein kantigeres Design setzt. Genau dies spiegelt sich in den Dummys wieder.

Jahr für Jahr tauchen wenige Monate vor der Ankündigung neuer iPhone-Modelle entsprechende Dummys auf. Diese basieren normalerweise auf CD-Schaltplänen aus der chinesischen Lieferkette. Die Bilder stimmen größtenteils mit den Gerüchten der letzten Wochen überein. Allgemein wird in diesem Jahr mit vier iPhone-Modellen gerechnet, darunter ein 5,4 und 6,1 Zoll iPhone 12 sowie ein 6,1 Zoll und 6,7 Zoll iPhone 12 Pro. Dicksons Bilder geben einen klaren Vergleich der drei neuen Größen.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020