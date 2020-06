Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die Apple Worldwide Developers Conference und die eröffnende Keynote zu. Heute Abend um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) ist es soweit. Apple überträgt das Special Event per Live-Stream und gleichzeitig könnt ihr die Keynote bei uns im Live-Ticker verfolgen. Wie wir es von vergangenen Apple Keynotes kennen, tauchen kurz vor dem Event „Last Minute Leaks“ auf, die wir für euch aufgreifen möchten.

Last Minute Leaks zur WWDC

Kurz vor der WWDC 2020 Keynote tauchen verschiedene Leaks zu den bevorstehenden Neuerungen auf. Zunächst einmal hat Leaker L0vetodream diverse Tweets abgesetzt, mit denen er von den Ankündigungen „träumt“.

in my dream,Mac OS big sur, redesigned the Ui, and huge update for Safari — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 22, 2020

Demnach wird macOS 10.16 auf den Beinamen „Big Sur“ hören. Es soll eine überarbeitetet Benutzeroberfläche sowie ein großes Safari-Update geben. Hier mischt sich Mark Gurman in die Diskussion ein und spricht von einem verbesserten iCloud Keychain, eine integrierte Übersetzung, Sprachsuche, verbesserte Tabs und einen Gastmodus. Diese Funktionen sollen sich in der Entwicklung befinden. Fraglich ist nur, ob diese heute angekündigt werden.

There’s the new iCloud Keychain stuff, translation integration, voice search, improved tabs, guest mode etc. in development — but who knows if that’s coming this week. — Mark Gurman (@markgurman) June 21, 2020

Zudem soll es das Jahr des A14-Chips sein. Aktuell setzt Apple bei seinen iPhone-Modellen auf den A13 Chip. A14 kommt von daher nicht überraschend. Damit könnte der Leaker jedoch auch den Wechsel von Intel-Prozessor auf eigene ARM-Chips beim Mac meinen. tvOS soll HomeKit abbilden können und die Apple Watch soll neben einer Schlafüberwachung auch eine Handwaschfunktion erhalten.

in my dream, TV OS can monitor the HomeKit, regular update. — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 22, 2020

in my dream ,this year is the year of A14 — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 22, 2020

in my dream, Watch OS update the watch homepage, now can be shared through the link. Added in sleep and hand wash monitoring function. — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 22, 2020

iPadOS 14 soll ein verbessertes Sidecar und eine verbesserte Handschriftenerkennung erhalten.

im my dream, iPadOS redesigned sidecar, improved and enhanced hand written input. — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 22, 2020

Weiter heißt es, dass iOS nicht in iPhoneOS umbenannt wird. Der Homescreen soll überarbeitet werden und Widgets unterstützen. Ankommende Anrufe sollen nicht den ganzen Bildschirm belegen.

in my dream

no rename for IOS, homepage redesigned。widgets supported, Apps alignment changed, added more app clips, something like mini applications, Incoming call for iPhone is not forced full screen. — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 22, 2020

Keine neue Hardware zur WWDC

Gleich mehrere Leaker melden sich im Vorfeld der WWDC zu Wort und berichten, dass Apple heute keine neue Hardware präsentieren wird. Das sind sich unter anderem Jon Prosser, Mark Gurman und Max Weinbach einig.

There will be no hardware tomorrow and Im sure Jon is right https://t.co/9Uv8InykeZ — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 22, 2020