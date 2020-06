Am gestrigen Abend hat Apple die diesjährige Worldwide Developers Conference mit einer Keynote eröffnet. Dabei wurden zahlreiche Software-Neuheiten angekündigt. Unter anderem ging der Hersteller auf iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 und macOS Big Sur ein. Nun steht die Keynote-Aufzeichnung zur Ansicht bereit.

Aufzeichnung der WWDC 2020 Keynote steht bereit

Solltet ihr die gestrige Keynote (Apple Livestream oder unseren Live Ticker) verpasst haben, so haben wir gute Nachrichten für euch. Apple hat die Aufzeichnung des Events bei YouTube online gestellt, so dass ihr noch einmal alle Neuheiten in Ruhe Revue passieren lassen könnt.