Apple hat den Montag Abend in Person von Craig Federighi unter anderem zur Vorstellung von iOS 14 und macOS Big Sur genutzt. Neben einer Vielzahl an neuen Funktionen haben die kommenden Updates auch wieder neue Wallpaper / Hintergrundbilder an Bord. Diese könnt ihr bereits herunterladen und nutzen.

iOS 14 & macOS Big Sur: Wallpaper als Download

Parallel zur WWDC 2020 Keynote hat Apple unter anderm die Beta 1 zu iOS 14 und macOS Big Sur zum Download bereit gestellt. Dies sorgt dafür, dass die neuen Wallpaper bereits ihren Weg ins Internet gefunden haben. Die Kollegen von iDownloadBlog (hier und dort) haben sich in Kooperation mit @ispazio und @SnazzyQ die Mühe gemacht. Besten Dank dafür.

Download: iPhone

Download: 6016 x 6016 for desktop 5k; iPad; or iPhone

