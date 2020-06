o2 führt zum 07. Juli mit dem o2 Free Starter Flex einen neuen Einsteigertarif ein. Dieser sorgt für mobile Erreichbarkeit und gibt den Eltern gleichzeitig Sicherheit und Kostenkontrolle: Beispielsweise sind kostenpflichtige Datenpakete und Zusatzoptionen von vornherein gesperrt. Bestandskunden können den o2 Free Starter Flex schon für 4,99 Euro dazu buchen.

o2 schreibt

Der neue Basistarif o2 Free Starter Flex weist ein sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis auf und ist ideal auf das Nutzerverhalten von Kindern abgestimmt. Neben einer Allnet Flat zum Telefonieren in alle deutschen Mobilfunknetze sowie ins Festnetz, ist 1 GB mobiles Datenvolumen sowie EU Roaming enthalten. Eltern und wichtige Kontaktpersonen können also jederzeit erreicht werden. Zudem hat der Tarif eine flexible Laufzeit und kann so jederzeit angepasst werden, falls sich der Bedarf in punkto Datenvolumen mit den Lebensjahren ändert. O2 Bestandskunden erhalten dank dem Kombi-Vorteil 20 Euro Rabatt auf die Grundgebühr und zahlen so nur 4,99 Euro1 für den Tarif ihres Kindes. Nach Buchung des o2 Free Starter Flex kann auf einfache Art und Weise auch nachträglich noch ein Smartphone oder weitere Tarife, z. B. für Geschwister, hinzugebucht werden. Alle Verträge findet der Kunde übersichtlich gesammelt auf seiner Mobilfunkrechnung.