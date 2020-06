Julianne Moore hat sich einem weiteren Projekt unter dem Banner von Apple TV+ angeschlossen. Nachdem sich die Schauspielerin zuletzt eine tragende Rolle in der Apple TV+ Serie „Lisey’s Story“ sichern konnte, wird sie für Apple nun auch in dem Film „Sharper“ die Hauptrolle spielen.

„Sharper“ auf Apple TV+

Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird Julianne Moore in dem kommenden Apple TV+ Film „Sharper“ spielen. Der Film kommt von A24, dem Studio, das für erfolgreiche Filme wie „The Lighthouse“, „Midsommar“ und „The Farewell“ verantwortlich ist. „Sharper“ basiert auf einem Drehbuch von Brian Gatewood und Alessandro Tanaka, die bereits für die Komödie „Bad Sitter“ zusammengearbeitet hatten. Moore spielte zuvor unter anderem in großen Produktionen wie Still Alice, Hannibal und Boogie Nights mit.

Viel ist noch nicht zu dem neuen Apple TV+ Film bekannt. In „Sharper“ sollen die Zuschauer das Leben einer zielstrebigen Frau begleiten, die sich als Trickbetrügerin ihren Weg durch die Welt von Manhattans wohlhabender Elite bahnt.

„Sharper“ ist der neueste Film, der aus der Partnerschaft zwischen Apple und dem Filmstudio A24 hervorgegangen ist. Zahlreiche von A24 produzierte Filme werden exklusiv auf Apple TV+ veröffentlicht. Darunter auch „On the Rocks“ von Regisseurin Sofia Coppola. Es heißt, dass noch andere Mitbewerber an „Sharper“ interessiert waren, Apple soll sich letztendlich im Bieterkampf durchgesetzt haben. Wann der Film auf Apple TV+ verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

Für Moore ist es bereits das zweite Projekt für Apple TV+. Sie spielt auch die Hauptrolle in der Serie „Lisey’s Story“, die auf dem gleichnamigen Stephen King Roman basiert. In der Serie begleiten wir Lisey (gespielt von Moore), die nach dem Tod ihres Mannes, der ein Schriftsteller war, mit einer geheimnisvollen Vergangenheit konfrontiert wird. Lisey beginnt, sich an Dinge über ihren Mann zu erinnern, die sie unterdrückt hatte, während sie in der Gegenwart von einem ehemaligen Fan ihres Mannes terrorisiert wird.