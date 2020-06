Nachdem Apple bereits bei seinen aktuellen iPhone Modellen auf 3D Touch verzichtet, wird man das Pendant „Force Touch“ auch auf der Apple Watch verschwinden lassen. Mit watchOS 7 bereitet Apple den Umstieg vor.

Apple verzichtet bei watchOS 7 auf Force Touch. Dies impliziert, dass die Apple Watch 6, die für Herbst erwartet wird, kein druckempfindliches Display erhält.

Force Touch kann in „watchOS 6“ verwendet werden, um versteckte Menüs auf „Apple Watch“ anzuzeigen, z. B. Optionen zum Löschen von Benachrichtigungen und zum Anpassen des aktuellen Zifferblatts. Auf diese Optionen wird mit der Force Touch-Geste nicht mehr zugegriffen, wenn watchOS 7 veröffentlicht wird.

Apples Human Interface Guidelines sprechen im Bezug auf watchOS 7 Apps eine eindeutige Sprache

Firm press and long press. In versions of watchOS before watchOS 7, people could press firmly on the display to do things like change the watch face or reveal a hidden menu called a Force Touch menu. In watchOS 7 and later, system apps make previously hidden menu items accessible in a related screen or a settings screen. If you formerly supported a long-press gesture to open a hidden menu, consider relocating the menu items elsewhere.