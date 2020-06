iOS 14 bringt verschiedene größere Verbesserungen mit sich. Oftmals sind es jedoch auch die kleinen Anpassungen, die ein iOS-Update auszeichnen. Eine kleine, aber feine Anpassung ist es, dass iOS 14 darüber informiert, wenn eure Apple Watch vollständig aufgeladen ist. Zudem erhaltet ihr eine Benachrichtigung, wenn Apps auf die Zwischenablage zugreifen.

iOS 14 meldet sich nicht nur zu Wort, wenn euer iPhone-Zubehör (z.B. euere Apple Watch oder die AirPods) Strom benötigen, das System schickt euch auch eine Info, wenn eine verbundene Apple Watch wieder vollständig aufgeladen ist.

Für gewöhnlich laden wir unsere Apple Watch nachts auf. Allerdings wird Apple mit watchOS 7 eine Schlafüberwachung einführen, die das Ladeverhalten ändern dürfte. Zukünftig wird man vermutlich direkt nach dem Aufstehen seine Apple Watch auf das Ladegerät legen. Sobald die Watch geladen ist, erhält man eine Info, so dass man die Uhr nicht vergisst.

In einem Interview hatte Apples Software-Chef Craig Federighi bereits angedeutet, dass man neue Funktionen zum Datenschutz implementiert. Unter anderem geht es dabei um die Zwischenablage.

Anfang dieses Jahres bemängelten Sicherheitsforscher, dass Apps die iOS-Zwischenablage problemlos auslesen können. Federighi versprach, dass Apps nicht mehr vollen Zugriff auf die Zwischenablage haben werden.

Looks like @apple fixed the clipboard privacy issue we highlighted earlier this year. Apple said it wasn’t an issue, but surprisingly they fixed it in #iOS14 the exact way we recommended in our article.

A notification is shown every time an app or widget reads the clipboard

👇 pic.twitter.com/o6vZzQqO8a

— Mysk (@mysk_co) June 22, 2020