Traditionell moderiert der Apple-Blogger John Gruber auf der WWDC eine Live-Ausgabe seines Podcasts, bei der in der Regel ein oder mehrere Apple-Führungskräfte ein Interview zu den Ankündigungen der Woche geben. Ein persönliches Gespräch war in diesem Jahr nicht möglich. Stattdessen treffen sich die Apple SVPs Craig Federighi und Greg Joswiak mit John Gruber zu einem Videogespräch.

Auch in diesem Jahr hat Apples Software-Chef Craig Federighi und Produktmarketing-SVP Greg Joswiak einiges zu Apples WWDC-Ankündigungen zu erzählen. Zu den Themen gehören der Übergang von Intel-CPUs zu Apple-SoCs für zukünftige Macs, das neue Design von macOS, der Abschied von Boot Camp und mehr.

In dem Gespräch geht es insbesondere um Apples Engagement für den Mac als eigenständige Plattform. Hierfür unternimmt Apple große Investitionen, die sich vor allem auf die neue Architektur-Roadmap konzentrieren. So erklärt Federighi:

„Diejenigen von uns, die wissen, was kommt, sind sehr aufgeregt. Aber Sie können sich vorstellen, dass Apple nicht einen Weg wie diesen einschlagen würde, ohne das Gefühl zu haben, dass es ein gewaltiger Schritt für den Mac in der Zukunft sein wird. Wir sind aufgeregt, die ganze Geschichte zu erzählen … aber im Moment wissen die Entwickler hoffentlich genug, um sowohl aufgeregt als auch veranlasst zu sein, an Bord zu kommen und ihren Teil dazu beizutragen.“