Auf der WWDC 2020 erläuterte Apple seinen Fahrplan für die Umstellung der Mac-Produktpalette von Intel-Prozessoren auf Apple-Silicon-Chips. Eine der größten Fragen zu diesem Übergang war, was der Umstieg für die Zukunft von Boot Camp bedeutet. Microsoft bringt nun ein wenig Klarheit und erklärt, dass wir uns wohl vorerst von der Dual Boot Lösung verabschieden müssen.

Mac bald ohne Windows

Für diejenigen, die Windows verwenden müssen (oder wollen), aber Apple-Hardware bevorzugen, bietet Boot Camp seit Jahren die Möglichkeit, Microsofts Desktop-Betriebssystem auf Mac-Hardware zu verwenden. Mit dem Wechsel von Intel-CPUs auf ARM-Chips wird es diese Möglichkeit nach aktuellem Stand nicht mehr geben.

Es gibt zwar eine speziell für ARM-basierte PCs entwickelte Windows 10 Version, dieser Option erteilte nun jedoch Microsoft eine Absage. So erklärte der Softwarehersteller gegenüber The Verge, dass „Windows 10 auf ARM“ nur für die Vorinstallation auf Geräten gedacht ist. Somit ist die ARM-Version von Windows 10 den PC-Herstellern vorbehalten, die das Betriebssystem ab Werk auf ihren Rechnern installieren. Dieses Kriterium erfüllt Apple nicht.

Offen bleibt, ob sich die beiden Unternehmen vielleicht doch noch einigen. Microsofts Aussage ist zumindest vage genug, dass man davon ausgehen kann, dass es in Zukunft noch die eine oder andere Meldung zu dem Thema geben wird. Betrachtet man andere Möglichkeiten, insbesondere Virtualisierungsoptionen durch Apps wie Parallels und VMWare, so sind diese laut the Verge mit den zukünftigen ARM-basierten Macs nicht kompatibel. Apples Rosetta 2-Übersetzungstechnologie wird diese Apps nicht unterstützen. Die Virtualisierungslösungen müssen somit von Grund auf neu erstellt werden.

In dem Zusammenhang ist zu beachten, dass Apple nicht plant, den ersten Apple Silicon Mac vor Ende dieses Jahres an die Verbraucher auszuliefern. Bis dahin werden die Entwickler daran arbeiten, ihre Apps an die neuen Apple-Silicon-Chips anzupassen – einschließlich Microsoft, die nach Angaben von Apple mit Hochdruck daran arbeiten, Office mit ARM-basierten Macs kompatibel zu machen.