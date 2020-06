Apple wird einige seiner iPhone 12 Modelle mit einem 20 Watt USB-C Netzteil ausstatten, so geht es zumindest aus einem aktuellen Tweet von Mr. White hervor.

iPhone 12 angeblich mit 20W Netzteil

Blickt man auf die aktuellen iPhone Modelle, so legt Apple dem iPhone 11 Pro ein 18W USB-C Ladegerät ein. Im Lieferumfang des iPhone 11 befindet sich ein 5W USB-A Netzteil. Erstmals überhaupt hat Apple dem iPhone 11 Pro ein stärkerer Ladegerät beigelegt. Seit dem Original-iPhone setzte Apple bis dato auf ein 5W Ladegerät.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im September vier neue iPhone-Modelle präsentieren wird – darunter ein 5,4 und 6,1 Zoll iPhone 12 sowie ein 6,1 und 6,7 Zoll iPhone 12. Alle Modelle sollen über ein OLED-Display und 5G verfügen. Zudem wird ein LiDAR-Scaner für die Pro-Modelle kolportiert.

Es ist unklar, ab Apple allen vier iPhone 12 (Pro) Modellen das 20W Ladegerät beilegt, oder nur den Pro-Modellen. Leaker Mr. White konnte in den letzten Jahren bereits die ein oder andere zutreffende Apple Vorhersage tätigen.

Update 25.06.2020

Wie MySmartPrice anmerkt, wurde ein neues USB-C Netzteil, welches die selbe Modellnummer A2305 des geleakten Netzteils aufweist, in Norwegen am 28. Februar 2020 zertifiziert. Ein weiteres Netzteil mit der Modellbezeichnung A2247 wurde sowohl in Norwegen als auch in Australien zertifiziert. Zu diesem Modell liegen keine weiteren Informationen vor.