Die Marktforscher von Counterpoint haben britische Kunden danach gefragt, welches ihre Kaufintentionen im Bezug auf komplett drahtlose Kopfhörer ist. Dabei war Apple die beliebteste Marke vor Bose und Sony. Beats belegt Platz 4

Counterpoint fragte Verbraucher danach, welche Marken sie für ihren nächsten Einkauf (True Wireless Earphone) in Betracht ziehen. Apple führt diese Liste mit deutlichem Abstand an. 63 Prozent der Befragten nannten Apple als potenziellen Kaufkandidaten. Bose wurde von 47 Prozent der Verbraucher benannt, gefolgt von Sony mit 40 Prozent. Falls ihr euch wundert, warum die Summe die 100 Prozent übersteigt, so ist dies der Fall, da Mehrfachantworten möglich waren.

Commenting on the OEM preference, Mr. Naiya added “Apple will continue its dominance of the UK hearable market because of its loyal smartphone user base. Bose is well-known for its wireless headphones and this popularity is translating also to TWS, helped by recent attractive offers. Sony’s high ratings in media reviews have helped it secure the third strongest brand preference – similar to Bose.”