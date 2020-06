iOS 14 bietet euch allerhand Neuerungen. Neue Möglichkeiten für den Home-Bildschirm, Apps mit App Clips, verbesserte Konversationen und mehr Datenschutz / Privatsphäre sind hier als Beispiel zu nennen. Eine erfreuliche Neuerung ist zudem die „Bild-in-Bild“ Funktion auf dem iPhone.

Dank Unterstützung für Bild-in-Bild können iPhone-Nutzer unter iOS 14 ein Video ansehen oder einen FaceTime-Anruf entgegennehmen, während sie eine andere App verwenden.

Unweigerlich kommt man zu der Frage, ob auch YouTube die Bild-in-Bild-Funktion unterstützt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man diese Frage mit „Ja“ und „Nein“ beantworten.

Stand heute funktioniert YouTube mit der Bild-in-Bild-Funktion, allerdings nur wenn ihr über Safari die YouTube-Webseite aufruft und darüber ein Video abspielt. Sobald ein Video abgespielt wird und ihr mit der Swipe-Geste zurück zum Homescreen geht, wird das Video im Picture-in-Picture Modus abgespielt.

YouTube (in Safari) works with Picture in Picture in #iOS14 — the app, not so much — but hopefully by September. pic.twitter.com/nApmFwAqMM

— MacRumors.com (@MacRumors) June 25, 2020