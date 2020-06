Im Anschluss an einer WWDC-Sitzung, in der es um die erweiterte Unterstützung von Game-Controllern für iOS 14, iPadOS 14 und tvOS 14 ging, hat Apple heute mitgeteilt, dass das Unternehmen die Möglichkeit bieten wird, Tastatur-, Maus- und Trackpad-Unterstützung für iPad-Spiele einzubauen.

iPad Spiele unterstützen Tastatur, Maus- und Trackpad

Im Frühjahr wurde iPadOS mit umfassender Maus- und Trackpad-Unterstützung ausgestattet. Apple geht nun noch einen Schritt weiter, indem das Unternehmen eine Tastatur, Maus- und Trackpad-Steuerung für iPad-Spiele einführt. Die Aktualisierungen werden in der WWDC-Sitzung „Bring keyboard and mouse gaming to iPad“ ausführlich beschrieben:

„Erweitern Sie Ihre iPad-Spiele und fügen Sie Tastatur, Maus und Trackpad-Steuerung hinzu. Entdecken Sie, wie Sie das Game Controller-Framework nutzen können, um Ihre bestehenden Titel zu erweitern, Spiele von anderen Plattformen zu übernehmen oder völlig neue Interaktionserlebnisse zu schaffen. Erfahren Sie, wie Sie Tastatur und „Delta“-Maus zur Koordinierung von Ereignissen für Spielerbewegungen integrieren und Zeigersystemgesten wie das Dock oder das Kontrollzentrum deaktivieren können, um die Vorteile des Vollbild-Gameplays voll auszuschöpfen.“

Neue Features für Game-Controller

Weiterhin arbeitet Apple an der Integration von Controller-spezifischen Features wie die Gyro-Steuerung oder den Einsatz des Touchpads sowie Light Bar des PlayStation DualShock 4 Wireless Controller. Bei den Elite-Controllern der Xbox One können nun auch die zusätzlichen Paddles angesprochen werden. Interessant klingt auch die Möglichkeit die Rumble-Funktion der Controller differenziert anzusprechen. Die neuen Möglichkeiten beschreibt Apple umfassend in der WWDC-Sitzung „Advancements in Game Controllers“.