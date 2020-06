Es ist nicht das erste Mal, dass das Gerücht auftaucht, dass Apple dem iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max ein schnelleres 120Hz Display spendiert. Am heutigen Tag taucht das Gerücht erneut auf, so dass man langsam aber sicher das Gefühlt bekommt, dass an den Gerüchten tatsächlich etwas dran ist.

Glaubt man der Einschätzung des renommierten Leakers Ice Universe, so wird Apple dem iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max ein 120Hz Display verpassen, um ein flüssigeres Displayerlebnis zu ermöglichen.

@UniverseIce ist nicht unbedingt für Apple Leaks bekannt, allerdings gilt er als sehr zuverlässige Quelle für Samsung-Informationen. Samsung liefert seit Jahren OLED-Displays für das iPhone, von daher könnte Ice Universe über entsprechende Informationen verfügen. Aktuelle iPhone-Displays verfügen über eine Bildwiederholungsrate von 60Hz. Beim iPad setzt Apple bei den Pro-Modellen bereits auf „ProMotion“ und 120Hz.

A reliable source, if there is no accident, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max have basically determined the maximum 120Hz refresh rate.

— Ice universe (@UniverseIce) June 26, 2020