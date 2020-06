Anker hat am heutigen Tag eine neue PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Docking Station vorgestellt, die ab sofort in Deutschland erhältlich ist. Insgesamt 13-Anschlüsse bietet das neue Anker Zubehör. So könnt ihr ein Notebook aufladen und gleichzeitig mit einer Vielzahl an Geräten verbinden.

Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Docking Station ist da

Anker hat PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Docking Station für Deutschland angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen Anker und Intel. Diese Dockingstation kann ein Notebook gleichzeitig aufladen und mit einer Vielzahl an Geräten verbinden. Das jüngste Thunderbolt 3 Dock erlaubt es, ein Notebook mit nur einem Kabel mit bis zu 85 Watt aufzuladen, und um 13 Anschlüsse zu erweitern.

Die Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Docking Station ist in erster Linie für Anwender Benutzer gedacht, die eine bessere Datenübertragung und eine hochauflösende Bildschirmerweiterung anstreben, wie Tech-Fans, Fotografen, Designer, Grafiker und Programmierer.

Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Docking Station ist ausgestattet mit dualen Thunderbolt 3 Ports, zwei USB-C Ports, vier USB-A Ports, einem HDMI-Port, einem Ethernet-Port, SD/microSD Speicherkartensteckplatz sowie einem 3.5mm AUX-Port.

Dank den 85W und 15W Thunderbolt 3 Ladeports in Kombination mit einem 18W USB-C Power Delivery Ladeport genießt ihr ab jetzt die stärksten Ladegeschwindigkeiten für Laptops und Smartphones! Gönnt euch erstklassige HDMI-Auflösung von 4K@30Hz per HDMI und 5K@60Hz per Thunderbolt 3 Eingang. Oder gleich doppelte Display-Optionen mit beiden Anschlüssen gleichzeitig!

Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Docking Station schlägt mit 299,99 Euro zu Buche und ist sofort lieferbar.