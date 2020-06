Verschiedene Video-Streaming-Anbieter hatten zu Beginn der Corona-Pandemie angekündigt, dass sie vorübergehend die Bandbreite reduzieren, um die Netze zu schonen. Nun hat Disney+ bekannt gegeben, dass die Bandbreitenreduzierung aufgehoben wird. Hier findet ihr alle Infos zu Disney+.

Disney+ informiert uns wie folgt

„Die vorübergehende Bandbreitenreduzierung, die zu Beginn dieses Frühjahrs in Kraft getreten ist, wird nach und nach aufgehoben. Wir erwarten, dass der vollständige Disney+ Katalog bis zum 29. Juni in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Formaten HD und UHD zum Streaming verfügbar sein wird.

Zusätzlich ist nun eine Vielzahl von Filmen und Serien auf Disney+ verfügbar, die Sie mit Dolby Vision und Dolby Atmos zuhause in der ersten Reihe genießen können: Highlights wie Hamilton, Die Eiskönigin 2, Artemis Fowl sowie die beliebte Star Wars-Saga und The Mandalorian, um nur einige der verfügbaren Titel zu nennen.“