Die Gartenbewässerung mit dem Gardena Smart System wird jetzt noch ein Stück smarter. Der Hersteller setzt ab sofort auch auf die Berücksichtigung der lokalen Wettervorhersage, um die Gartenbewässerung zu automatisieren.

Gardena optimiert den Wasserverbrauch

Über das Gardena Smart System haben wir in den letzten Jahren regelmäßig berichtet. „Smart Home“ findet sich längst nicht mehr nur in den heimischen vier Wänden wieder, sondern auch im Garten. Unter anderem haben wir den Smart Sensor und Water Control im Einsatz.

Neben klassischen Zeitplänen habt ihr die Möglichkeit weitere Faktoren einzubeziehen, um die Bewässerung nur dann zu starten, wenn es wirklich nötig ist. So kann der Wasserverbrauch optimiert und deutlich gesenkt werden.

Über den smart Sensor kann die Bodenfeuchte gemessen werden. Ist ein Bewässerungszyklus geplant und der Sensor meldet einen bereits ausreichend feuchten Boden, wird der anstehende Vorgang ausgesetzt. Der entsprechende Schwellenwert ist einstellbar. Eine weitere Möglichkeit ist die dynamische Anpassung der Bewässerungszeiten über die im Saisonverlauf sich ändernden Zeiten von Sonnenauf- und untergang. Dies geschieht auf Wunsch automatisch basierend auf dem Standort des Gartens.

Als weitere Optimierungsmöglichkeit kann ab sofort auch die Berücksichtigung der lokalen Wettervorhersage zugeschaltet werden. Ist ausreichend Niederschlag vorhergesagt, kann ein geplanter Bewässerungsvorgang automatisch ausgesetzt werden. Falls vorhanden, kann diese Funktion auch mit der Messung der tatsächlichen Bodenfeuchte über den smart Sensor kombiniert werden.

Euch stehen nun also drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, seine Gartenbewässerung zu optimieren, die jeweils einzeln oder in Kombination miteinander aktiviert werden können. So erhalten die Pflanzen so viel Wasser benötigen, wie sie brauchen um zu gedeihen. Gleichzeitig kann der Gartenbesitzer seinen Wasserverbrauch senken. Das ist gut für die Umwelt und den Geldbeutel.

Das Update steht allen Gardena Smart System Nutzern kostenlos über die Gardena Smart System App zur Verfügung.