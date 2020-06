Den Dark Mode für die eigene Webseite bietet Facebook bereits seit einiger Zeit an. Doch die mobile App der Plattform hat sich bisher dem augenfreundlichen Modus verwehrt. Wie Social Media Today festgestellt hat, zieht es nun auch die iOS-App auf die dunkle Seite des Betriebssystems. Der neue Dark Mode wird jedoch in Wellen verteilt und somit bedingt es einer serverseitigen Aktivierung.

Facebook hat mit der Unterstützung des Dark Mode für seine Flaggschiff-iOS-App begonnen, die etwas mehr als ein Jahr, nachdem die Facebook Messenger-App ebenfalls Unterstützung für den Dark Mode erhalten hat, veröffentlicht wird. Der neue Darstellungsmodus soll insbesondere in Umgebungen mit wenig Licht die Augen weniger beanspruchen.

So I have dark mode on Facebook now. 😍 #darkmode #facebook #iOS14 pic.twitter.com/AuC5uYoMJ2

— 🐍🏀💜💛 (@NotFridayCraig) June 26, 2020