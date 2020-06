Kunden in Deutschland dürfte die jüngste Bekanntgabe der The New York Times nur am Rande interessieren, da Apple News hierzulande nicht zur Verfügung steht. Die US-Zeitung hat bekannt gegeben, dass man sich aus Apple News als Partner zurückzieht, da der Service nicht mit der Strategie des Unternehmens übereinstimmt, direkte Beziehungen zu zahlenden Lesern aufzubauen. Aber seien wir mal ehrlich, die NYT auch im Vorfeld wissen müssen, dass Datenschutz und Privatsphäre bei Apple ganz oben auf der Agenda stehen.

Ab sofort werden Artikel der The New York Times nicht mehr in Apple News angezeigt. Die Zeitung schreibt, dass Apple dem Unternehmen wenig direkte Beziehungen zu Lesern und wenig Kontrolle über das Geschäft ermöglicht. Anstatt die Artikel für Apple News bereitzustellen, möchte The New York Times die Leser auf ihre eigene Website und App lenken.

„Core to a healthy model between The Times and the platforms is a direct path for sending those readers back into our environments, where we control the presentation of our report, the relationships with our readers, and the nature of our business rules,“ Meredith Kopit Levien, chief operating officer, wrote in a memo to employees. „Our relationship with ‌Apple News‌ does not fit within these parameters.“