Im Zuge der WWDC zeigte sich, dass macOS Big Sur eine neue Version von Safari mit mehreren Verbesserungen enthält, einschließlich der Unterstützung des HEVC-Codec, der unter anderem von Netflix für höhere Auflösungen verwendet wird. Wie der Entwickler Ishan Agarwal bemerkte, hat der Streaming-Dienst nicht lange auf sich warten lassen und implementierte für seine Streaming-Plattform die Möglichkeit mit der neuen Safari-Version 4K-HDR-Inhalte zu streamen.

Netflix bietet schon seit langer Zeit 4K-Inhalte an, aber Mac-Nutzer konnten diese aufgrund von Hardware- und Software-Beschränkungen bisher nicht genießen. Selbst nachdem Apple neue Mac-Modelle auf den Markt gebracht hatte, die vollständig mit High Efficiency Video Coding (HEVC) kompatibel sind, hat Safari noch nicht mitgespielt, was einer der Hauptgründe für Netflix war, seinen Inhalt auf 1080p-Auflösung zu beschränken. Das soll sich mit macOS Big Sur ändern, denn Apple hat Safari mit dem HEVC-Codec bekannt gemacht und somit ist der Browser jetzt fit für die 4K-HDR- und Dolby Vision-Inhalte.

Leider ist laut Apple für den 4K High Dynamic Range-Stream ein Mac erforderlich, der 2018 oder später eingeführt wurde. Das bedeutet, dass ältere Macs weiterhin nur mit 1080p-Videos auf Netflix vorlieb nehmen müssen, selbst wenn macOS Big Sur installiert ist.

OMG! Netflix on macOS Big Sur’s Safari browser just gave me 4K Stream with Dolby Vision on MacBook Pro! Earlier it was just 1080p with Dolby Vision. This is amazing. 😌 pic.twitter.com/afUQPeKisI

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 28, 2020