Zwar sind iOS und macOS miteinander verwandt, jedoch nicht dieselben Betriebssysteme. Im Zuge von Apple Silicon (Apples Sammelbegriff für die Verwendung der ARM-Architektur), stellt sich nun die Frage, inwieweit ein macOS auf dem iPhone möglich wäre. Einem bekannten Leaker zufolge arbeitet Apple sogar bereits hinter verschlossenen Türen an einem solchen Projekt.

Während Apple in der Vergangenheit bezüglich einer Verschmelzung von iOS und macOS nichts wissen wollte, könnte uns nun womöglich doch eine interessante Kollaboration zwischen Mac und iPhone erwarten. So behauptet Twitter-Nutzer Mauri QHD, dass Apple daran arbeitet, macOS auf dem iPhone zu ermöglichen. Laut dem Leaker arbeitet das Unternehmen bereits an mehreren Prototypen. Wann ein solches Gerät veröffentlicht würde, soll jedoch von mehreren Faktoren abhängen. Zudem müsse Apple zuvor noch andere Projekte in Angriff nehmen. Er sei jedoch „zu 95 Prozent sicher, dass es kommt“.

iPhone with MacOS

Apple working on Linda/Dex type of prototypes

the software work on it is insane

i cant even tell you how excited they are about the whole thing 🤯

im hearing

— Mauri QHD (@MauriQHD) June 26, 2020