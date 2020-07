Leaker L0vetodream hat sich in letzter Zeit einen Namen damit gemacht, dass er seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat. Zuletzt verriet er im Vorfeld zur WWDC den Namen „macOS Big Sur“. Nun widmet er sich dem iPhone 12 Lineup.

In den letzten Wochen wurde darüber spekuliert, ob Apple der iPhone 12 Familie ein Ladegerät und kabelgebundene Kopfhörer belegt. Aus Umweltaspeketen sicherlich eine sehr gute Entscheidung. Die meisten Anwender dürfen über mehrere USB-Netzteile und Kopfhörer verfügen. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, sollte Apple tatsächlich auf das Zubehör verzichten.

L0vetodream spricht ebenso davon, dass Apple beim iPhone 12 (Pro) auf kabelgebundene Kopfhörer und ein Netzteil verzichtet. Dies hat seinen Informationen, dass Apple auf eine kleinere und „exquisite“ Verpackung setzt. Die Kopfhörer und das Ladegerät haben nicht wenig Platz in der iPhone-Verpackung eingenommen. Verzichtet Apple auf dieses Zubehör, so wäre es nur konsequent, wenn Apple die Verpackung verkleinert und so auch dem Umweltaspekt gerecht wird.

in my dream, the new IPhone will not come with the charger and earphone , this even applying to SE2. The new packaging box become thinner, and Exquisite.

