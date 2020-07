Sky hat bekannt gegeben, dass man zum heutigen 01. Juli 2020 eine neue Preis- und Paketstruktur einführen wird. Dabei setzt der PayTV-Anbieter auf mehr Flexibilität, mehr Auswahl und mehr Inklusivleistungen für seine Kunden. Hier findet ihr alle Infos zur neuen Preis- und Paketstruktur.

Sky: umfangreiche Neugestaltung der Preise und Pakete

Sky läutet am heutigen Tag eine neue Ära für Kunden ein und bietet eine neue Preis- und Paketstruktur. Das Motto für Kunden lautet „Mehr Flexibilität, mehr Auswahl und mehr inklusive“.

Mehr Flexibilität

Zum ersten Mal können Sky Kunden nun wählen, ob sie sich nach der ersten Vertragslaufzeit für ein weiteres Jahresabonnement entscheiden, um den bestmöglichen Preis zu erhalten, oder ob sie maximale Flexibilität genießen und gegen einen geringen Aufpreis zu einem Monatsabonnement wechseln möchten. Dies gilt auch für Bestandskunden, die volle Flexibilität genießen können, nach dem Ende ihres bestehenden Vertrags und mit Abschluss eines neuen 12-Monats- Vertrags im Rahmen der neuen Angebotswelt.

Mehr inklusive

Ab sofort erhalten Kunden als Standard Sky Q inklusive Sky Go und dem kompletten Entertainment Paket, bei dem die neuesten Sky Originals und die besten internationalen Serien von HBO, Showtime, Fox und TNT von Anfang an ohne Aufpreis enthalten sind – und das alles in brillanter HD-Bildqualität.







Mehr Auswahl

In Zukunft werden Neu- und Bestandskunden gleichermaßen aus einer ganzen Reihe hochkarätiger Programmpakete wählen können. Kunden werden nicht mehr kündigen müssen, um den besten verfügbaren Preis zu erhalten:

Sky Q und Entertainment – Immer inklusive: Exklusive Top-Serien von Sky und HBO, komplette Staffeln und Dokumentationen jederzeit auf Abruf, alle Free-TV- und Sky Sender, Apps und Mediatheken, Sky Go und HD.

– Immer inklusive: Exklusive Top-Serien von Sky und HBO, komplette Staffeln und Dokumentationen jederzeit auf Abruf, alle Free-TV- und Sky Sender, Apps und Mediatheken, Sky Go und HD. Entertainment Plus – Das ultimative Paket für Serienfans: Alle Serien von Sky und alle Inhalte von Netflix inklusive.

– Das ultimative Paket für Serienfans: Alle Serien von Sky und alle Inhalte von Netflix inklusive. Cinema – Jeden Tag ein neuer Film: Exklusive Topfilme kurz nach dem Kino, große Auswahl an Filmen aller Genres, alle Filme ohne Werbeunterbrechung.

– Jeden Tag ein neuer Film: Exklusive Topfilme kurz nach dem Kino, große Auswahl an Filmen aller Genres, alle Filme ohne Werbeunterbrechung. Fußball-Bundesliga – Die Heimat der Bundesliga: Bundesliga und 2. Bundesliga live und mit der Sky Konferenz und den Highlight-Videos verpassen Kunden kein Tor.

– Die Heimat der Bundesliga: Bundesliga und 2. Bundesliga live und mit der Sky Konferenz und den Highlight-Videos verpassen Kunden kein Tor. Sport – Der beste Live-Sport: Alle Spiele der UEFA Champions League 2020/21 live in der Konferenz und die meisten deutschen Einzelspiele live und exklusiv, alle DFB-Pokalspiele live und alle Spiele der Premier League exklusiv. Dazu Formel 1, Handball, Tennis und Golf live.

– Der beste Live-Sport: Alle Spiele der UEFA Champions League 2020/21 live in der Konferenz und die meisten deutschen Einzelspiele live und exklusiv, alle DFB-Pokalspiele live und alle Spiele der Premier League exklusiv. Dazu Formel 1, Handball, Tennis und Golf live. Kids – Beste Unterhaltung für alle Kleinen: Große Vielfalt an Kinderserien mit fünf beliebten Kindersendern und über 4.500 Inhalten auf Abruf, der Kids Mode für ein kindgerechtes Umfeld, Download-Funktion für Reisen inklusive.

– Beste Unterhaltung für alle Kleinen: Große Vielfalt an Kinderserien mit fünf beliebten Kindersendern und über 4.500 Inhalten auf Abruf, der Kids Mode für ein kindgerechtes Umfeld, Download-Funktion für Reisen inklusive. UHD-Qualität für das beste Fernseherlebnis: Ausgewählte Top-Events der Bundesliga, UEFA Champions League und Premier League, alle Formel-1-Rennen und die meisten Qualifyings sowie ständig neue Topfilme und exklusive Sky Originals.

Preis- und Paketstruktur

Immer inklusive ist abverlangt sofort Sky Q und Entertainment. Im Jahresabo zahlt ihr dafür 12,50 Euro monatlich. Möchtet ihr anschließend flexibler sein, so könnte ihr auf das flexible Monats-Abo zum Preis von 15 Euro umstellen. So kommt ihr mehr oder weniger jederzeit aus dem Sky-Vertrag heraus.

Fußball-Bundesliga kostet im Jahresabo 12,50 Euro (danach im flexibles Monats-Abo 15 Euro), Sport kostet im Jahresabo 5 Euro (danach im flexibles Monats-Abo 7,50 Euro), Cinema kostet im Jahresabo 10 Euro (danach im flexibles Monats-Abo 12.50 Euro), Entertainment Plus kostet im Jahresabo 7,50 Euro (danach im flexibles Monats-Abo 10 Euro) und Kids kostet im Jahresabo 5 Euro (danach im flexibles Monats-Abo ebenso 5 Euro). UHD (5 euro), Multiscreen (10 Euro) und Sky Go Plus (5 Euro) können zum Monatspreis hinzugedacht werden.